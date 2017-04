Zó ziet Michelle Obama eruit met haar natuurlijke krullen

Michelle Obama is met haar kleding en kapsel altijd al populair geweest, maar nu er een foto van Michelle met haar natuurlijke kapsel op vakantie (zie video) online is verschenen, heeft ze nog meer fans.

De foto van Michelle met haar natuurlijke krullen werd vannacht op Twitter gezet en werd meteen een grote hit. Bij de foto schrijft de Twitter-gebruiker: “Dit is de foto waar ik 3 jaar op heb gewacht. Come on natural”. Inmiddels heeft de foto al meer dan 83.000 likes en hebben meer dan 30.000 mensen de foto gedeeld. De reacties zijn alleen maar positief: “Ze ziet er prachtig uit” en “Ze is perfectie”, zijn reacties die er voorbij komen. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn:

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) 2 april 2017