Nieuwe mijlpaal in afvalrace Bastiaan van Schaik

Sinds adjunct-hoofdredacteur van ‘Libelle’ Bastiaan van Schaik een maagverkleining onderging, vliegen de kilo’s eraf. Na 7 maanden is hij maar liefst 55 kilo afgevallen.

De stylist, die tegenwoordig aan het roer staat van Libelle Daily en Libelle TV, maakte zich in juni 2016 op voor een gastric bypass-operatie. Een heftige ingreep, waarbij de maag verkleind wordt. Van Schaik woog op dat moment 137 kilo en wist: ik moet afvallen.

Hoogtepunt

En dat gebeurde: de teller staat 7 maanden na de operatie op 82 kilo. Maar liefst 55 kilo eraf dus. Van Schaik: “Op de weegschaal staan en ’82’ zien staan, dat was een enorm hoogtepunt. Volgens mij was de laatste keer dat ik dat woog ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het zou fijn zijn als er nog 10 kilo af gaat. Dan weeg ik 72 kilo, een goed gewicht voor mij.”

Zo klein als een ei

Hoe mooi het ook klinkt, een makkelijk proces was het zeker niet. Van Schaik: “Vooral de eerste maanden waren pittig. Je moet helemaal opnieuw leren eten. Wat valt goed, wat niet? Mijn maag is nu zo klein als een ei, daar moet je qua grootte van de porties eten rekening mee houden. Maar door flink te kauwen, kun je nog behoorlijk wat eten.”

Dumping

Toch gaat dat niet altijd goed. “Ik was op een businesstrip in Londen en heb toen met mijn stomme hoofd een stukje bacon bij het ontbijt gegeten. Als iets te vet of te zoet is, kun je een ‘dumping’ krijgen. Dat houdt in dat je lijf het voedsel niet kan verwerken en je 2,5 tot 3 uur de meest afschuwelijke maagpijn krijgt. Ik dacht echt: ik ga dood. En dat door een stukje bacon. Heel naar, want ik was al een tijd niet in Londen geweest en moest nu noodgedwongen in mijn hotel blijven wachten tot de pijn over was.”

Geen pretje

Ondanks de risico’s en gevaren die op de loer liggen, is Van Schaik dolblij dat hij de stap heeft gezet. Want hoe simpel het misschien ook klinkt, een operatie ondergaan is écht een flinke stap, die je niet zomaar zet. Van Schaik: “Er wordt weleens gezegd dat een maagverkleining ‘de makkelijke weg’ is. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik word door de kleine maag gedwongen tot een dieet. En alles wat ik eet, draagt bij aan het functioneren van mijn lichaam. Eigenlijk ben ik 24/7 met eten bezig. En dan heb ik het nog niet eens over eventuele complicaties die ik kan krijgen. Ik heb die gelukkig niet gehad, maar ik ken mensen die bijvoorbeeld al moeite hebben om water binnen te houden. Het is dus geen pretje en makkelijke oplossing.”

En omdat je nu natuurlijk wilt zien hoe Van Schaik veranderd is: een aantal foto’s. Petje af, Bastiaan!

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: Instagram Bastiaan van Schaik