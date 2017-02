Mijlpaal voor André Hazes III

Het 3 maanden oude zoontje van zanger André Hazes jr. en Monique heeft voor het eerst gevlogen. Geen korte vlucht, want het gezin vloog voor een vakantie naar zonnig Curaçao. En kleine Dré had geluk, want hij mocht met zijn vader in de cockpit kijken en werd zelfs benoemd tot Cabin Crew Assistant.

We zijn er! Onze kleine man heeft er nog voor gezorgd dat de mensen veilig aan de grond kwamen! Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes01) op 5 Feb 2017 om 5:09 PST

Voor alles is een eerste keer Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 5 Feb 2017 om 1:56 PST

Bron & beeld: Shownieuws.