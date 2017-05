‘Hart van Nederland’-presentatrice Mirella van Markus is in verwachting. Samen met haar vrouw Claudia Vermeulen verwacht ze haar tweede kindje. Dat maakte ze vandaag op social media bekend.

Voor dochtertje Sammie (3) betekent het dat ze een grote zus wordt. Zij kwam zelf uit de buik van haar andere moeder, Mirella’s vrouw Claudia. “Intens blij, gelukkig & dankbaar dat we dit nog een keer mogen meemaken!!!”, schrijft Mirella met 4 hartjes bij een grappige fotocollage op Facebook, die je hier kunt vinden. Haar vrouw Claudia zette intussen een foto op Instagram met het boek van Kluun…

#Hoera Een bericht gedeeld door Claudia (@claudia.vermeulen76) op 12 Mei 2017 om 6:36 PDT

Mirella en Claudia leerden elkaar kennen tijdens een theatershow van Claudia de Breij en zijn inmiddels 7 jaar samen.

Voor Hart van Nederland-collega maakte Mirella van Markus een serie over niet-traditionele families, waarin mensen kiezen voor alternatieve manieren om een gezin te stichten. In bovenstaande video was ze bij Natasja, die samen met Artur en Jeroen een 4-jarige dochter heeft.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress