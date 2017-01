Wauw: 61-jarig model toont bikinifoto’s

De meeste modellen gaan rond hun 30e met pensioen, maar de Franse Yazemeenah Rossi (61) staat nog volop voor de camera. Ze heeft dan ook een lijf waar menig twintiger jaloers op zal zijn. Al moet ze daar – gelukkig – wel een hoop voor laten, blijkt uit haar Instagram-pagina.

Yazemeenah – oma van 2 kleinkinderen – ziet er naar eigen zeggen zelfs beter uit dan in de tijd dat ze 20 was. “Ik heb sindsdien veel gewicht verloren, maar heb mezelf nooit uitgehongerd. Het is een kwestie van een evenwichtig dieet, een actieve geest en yoga”, vertelt het model in een interview met Vice.

Scrub je stralend

Haar huid is naar eigen zeggen zo stralend omdat ze regelmatig scrubt met olijfolie en fijne suiker. En of ze ooit heeft aangeklopt bij een plastisch chirurg? “Ik zal niet zeggen dat het nog nooit bij me is opgekomen, maar ik heb het tot nu toe nog niet gehad.”

Schoonheid

Hoewel er vast en zeker Photoshop is gebruikt bij de (bikini)foto’s van Yazemeenah zijn ze desalniettemin indrukwekkend. Wat een schoonheid!

