Deze ogenschijnlijk gewone foto gaat viral vanwege prachtige boodschap

Moeder Kirsten Bosley (41) vermeed familiefoto’s omdat ze nooit blij was met hoe ze erop stond. Maar tijdens een tripje naar het strand besloot de moeder van 2 het roer definitief om te gooien en overtuigd naar de camera te lachen. En dat allemaal door een citaat dat ze tegenkwam…

‘Zorg dat je met je kinderen op de foto staat, want wanneer jij er niet meer bent, zijn die foto’s alles wat ze nog hebben’, las de Australische ergens. Deze woorden motiveerden Kirsten om de jarenlange haat tegen haar lijf eens aan de kant te schuiven en zonder schaamte in haar badpak op de foto te gaan. “Niet mijn kleren aan of een handdoek pakken om me te bedekken. Geen filters. Gewoon ons. En weet je wat? Ik schaam me nergens voor. Als ik naar deze foto kijk zie ik hoe gelukkig we samen zijn en dat is fantastisch.”

Bron: Good Housekeeping, Facebook. Beeld: iStock