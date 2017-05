Zó ziet de moeder van Carice & Jelka van Houten eruit

Dat actrices en zussen Carice en Jelka van Houten (te zien in bovenstaande video) beiden beeldschoon zijn wisten we al. Maar nu weten we ook van wie ze die goede genen hebben: moeder Margje Stasse (66).

Carice deelde onderstaande foto van vroeger op haar Instagram-account en wat blijkt? Carice lijkt als 2 druppels water op haar moeder!

Mama ❤️ Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 1 Jul 2016 om 1:01 PDT

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Instagram Carice, Facebook. Beeld: ANP