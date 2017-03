Moeder geeft 4-jarige dochter geen suiker meer en dít is het resultaat

Kinderen en snoep: het is een gouden combinatie. Maar is het eigenlijk wel goed om een kind van jongs af aan suiker te geven? Worden ze daar echt drukker van (zie video)? Deze Zweedse moeder denkt van wel.

De Zweedse Anna Larsson nam een drastische beslissing: ze geeft haar dochtertje helemaal geen suiker meer. Dat heeft er volgens de moeder voor gezorgd dat haar gedrag zichtbaar is veranderd.

Verandering

Toen haar dochtertje een woedeaanval kreeg omdat ze geen snoep mocht, was de maat voor de moeder vol. “Ze wilde niets anders dan suiker. Het eten dat we kookten, wilde ze niet. Ze wilde echt alleen zoetigheid”, vertelt de moeder aan BBC. Dat was de reden om het meisje helemaal geen suiker meer te geven. Op Facebook deelt de moeder haar verhaal en vertelt ze dat er al na enkele dagen verandering zichtbaar was. “Ze was veel rustiger en minder humeurig. Ook wil ze nu veel meer dingen ondernemen en valt ze ’s avonds sneller in slaap”, vertelt de vrouw.

Reacties

De moeder schrijft ook dat de smaakpapillen van het meisje echt zijn veranderd. Eten dat ze eerst niet lekker vond, vindt ze nu ineens wel lekker. Niet alleen de moeder was verbaasd over het resultaat, het bericht dat ze deelde op Facebook ging al snel het hele internet over. “Ik denk dat mensen zo reageren omdat ik een gewone vrouw ben en geen dokter”, schrijft ze.

Ouders

Toch was echt niet iedereen positief. Veel mensen vinden het ook overdreven, maar volgens de moeder is het niet zo dat ze haar meisje helemaal geen suiker meer geeft, maar zo min mogelijk. Met haar bericht wil ze bereiken dat ouders nadenken over wat ze hun kinderen geven. Ouders maken namelijk de keuzes in de supermarkt, niet de kinderen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.