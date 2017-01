Moeder en dochter genezen tegelijkertijd van kanker

Bij de 13-jarige Ruby Connor werd vijf jaar geleden acute leukemie vastgesteld. Terwijl het meisje chemotherapie onderging, ontdekte moeder Josie een knobbeltje op haar borst.

Op de dag dat Ruby haar laatste chemobehandeling kreeg, onderging moeder Josie een dubbele mastectomie. Afgelopen november werd Ruby helemaal schoon verklaard, terwijl Josie nog in remissie is – hoewel er geen signalen zijn dat de kanker er nog is. Tijdens hun behandeling werd de band tussen moeder en dochter hechter dan ooit.

Bijzondere band

“Het was op bepaalde momenten vreselijk. Bijvoorbeeld toen we te horen kregen dat we er rekening mee moesten houden dat dit Ruby’s laatste Kerst zou kunnen zijn toen ze voor het eerst de diagnose kreeg. Als gezin hebben we een heel bijzondere band – inclusief onze oudste zoon Jack. We zijn hechter dan ooit. We hebben nooit ruzie, we vieren iedere dag en genieten van ieder klein moment”, vertelt Josie.

Bizar toeval

“We kregen allebei onze laatste behandeling op dezelfde dag, wat een bizar toeval was. Ruby is na vijf jaar helemaal schoon. Ik ben technisch gezien nog in remissie, maar het gaat prima. Ruby doet het heel goed. Ze is helemaal tot bloei gekomen op school en wil later medicijnen studeren.”

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock, Facebook.