Het had een heerlijke Kerstvakantie moeten worden in Lapland, maar voor moeder Charli Faux liep het uit in een nachtmerrie. Ze raakte haar dochter kwijt tijdens een sleetocht door een pikdonker dennenbos, waar het 15 graden onder nul was.

De familie had zich opgegeven voor een ‘poolcirkel safari’: een tocht door de bevroren wildernis om het noorderlicht te zien. Er gingen verschillende families mee: alle aanwezige kinderen werden op een slee gezet, terwijl de ouders er op sneeuwscooters achteraan gingen.

‘Wild dier’

Maar toen het gezelschap na een tocht door het bos aankwam bij het eindpunt, bleek Charli’s 4-jarige dochter Scarlett niet op de slee te zitten. “Ik huilde luidkeels toen ik erachter kwam dat Scarlett er niet was”, zegt Charli. De moeder moest door 3 mensen worden vastgehouden omdat ze in een ‘wild dier’ veranderde, vertelt ze tegen Camden New Journal.

Horrorfilm

Charli zag maar 3 scenario’s: of haar dochter was nooit op de slee gezet en stond nog ergens in het bos in de kou, of ze was ontvoerd, of ze was dood. “Het voelde als een scène uit een horrorfilm.”

Ander uitkijkpunt

De Finse politie werd gebeld en na een zoektocht van een uur bleek het verhaal gelukkig met eens sisser af te lopen: Scarlett was door de reisorganisatie op een verkeerde slee gezet en was daarmee naar een ander uitkijkpunt gereden.

Onherkenbaar

Het probleem was volgens Charli dat iedereen er hetzelfde uit zag: “Ze trekken je een rood pak aan en doen een helm op.” De ouders konden hun eigen kind daardoor niet herkennen op de slee.

Lost in Lapland: Mother calls for holiday refund after daughter goes missing on Northern Lights sleigh trip https://t.co/OaDVk48Oyi pic.twitter.com/uBUGo8XPVT — Camden New Journal (@NewJournal) January 5, 2017

‘Niet te beschrijven’

De organisatie stuurde een grote teddybeer naar het hotel waar de familie verbleef en vergoedde de kosten van de sleetocht. Moeder Charli wil echter haar hele vakantie vergoed krijgen, omdat de reis helemaal verpest was: “Ik kan dit verhaal nooit vertellen zonder weer in huilen uit te barsten. Het was pikkedonker, in een vreemd land, waar iedereen alleen Fins spreekt, en we waren op de poolcirkel. Het is niet te beschrijven.”

Excuses

In een reactie laat de reisorganisatie weten dat Scarlett de hele tijd veilig was en in gezelschap van andere volwassenen en een gids. “We bieden onze excuses aan en gaan met de familie in gesprek over hoe we dit kunnen oplossen.”

Bron: Camden New Journal. Beeld: Istock

