Soms kom je van die berichten tegen waar je spontaan kippenvel van krijgt. Zo ook dit bericht uit het Amerikaanse Alabama. Een 39-jarige moeder en haar 8-jarige dochter zijn daar allebei op dezelfde dag overleden bij verschillende verkeersongelukken.

Moeder Julie Yates Patterson knalde met haar auto op een andere auto. De klap was zo hard dat Jullie op slag dood was, schrijft The Huffington Post. Haar dochter Elizabeth (koosnaam Libby) overleed slechts een half uur na haar moeder.

HEARTBREAKING: Mother, young daughter killed in separate accidents within hour in Dekalb Co. Alabamahttps://t.co/21vRiF4zTU pic.twitter.com/PrbzgXSXyx — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) 23 maart 2017

Elizabeth stak nietsvermoedend de straat over nadat ze door de schoolbus was afgezet. Ze werd geschept door een auto tijdens het oversteken. Ze overleed slechts een half uur nadat haar moeder was overleden. Of het dochtertje op de hoogte was van het overlijden van haar moeder is onduidelijk.

De krant schrijft dat de staat in shock is door het onverwachte, hartverscheurende ongeval van de moeder en dochter. Zo vertelt de lijkschouwer aan de krant: “Het is een vreselijk toeval. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

De gemeente waar de moeder en dochter woonden is kort na de dood van de twee een inzamelingsactie gestart. Vader Kevin moet na het verongelukken van zijn vrouw en kind plotseling de kosten dragen van twee begrafenissen, op zeer korte termijn. In amper een paar dagen tijd heeft de gemeente al zo’n 6600 dollar opgehaald, om het financiële leed voor de vader iets te verzachten.

