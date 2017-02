Moeder deelt foto’s van dochtertje (7) met hart dat buiten haar lichaam klopt

De 7-jarige Virsaviya Borun-Goncharova heeft een hele zeldzame aandoening: haar hart klopt buiten haar borstkas. Ze is het enige kind ter wereld dat deze aandoening heeft.

Bij haar geboorte in Rusland vreesden haar ouders het ergste voor de kleine Virsaviya. De overlevingskans van baby’s met deze aandoening is heel klein. Doordat het hart buiten het lichaam zit, is het zeer kwetsbaar en heeft het meisje een veel te hoge bloeddruk.

Niet lang leven

Het gezin verhuisde naar Amerika zodat het meisje daar behandeld kon worden, maar ook in Amerika konden artsen helaas niets voor haar doen en zeiden de artsen dat het meisje niet lang zou leven. Maar niets is minder waar, het meisje is inmiddels 7 jaar oud en volgens haar moeder ‘een mooi en lief kind dat nooit klaagt’.

Spelen

Haar moeder deelt op een speciaal Instagram-account regelmatig foto’s van het meisje. Daarop vertelt ze ook dat het niet makkelijk is voor het meisje. Zo kan ze niet spelen zoals andere kindjes omdat ze niet op haar buik mag vallen. Dat kan door het dunne vel rondom haar hart dodelijk zijn. Het meisje wordt door artsen goed in de gaten gehouden en op latere leeftijd kan ze eventueel een zware operatie ondergaan om haar hart een betere bescherming te geven.

Trots

Virsaviya schaamt zich niet voor haar aandoening, ze is er zelfs trots op. Ze voelt zich speciaal omdat andere kinderen het niet hebben. Ook vertelt ze dat haar moeder haar hart elke dag even aanraakt. “Ze houdt van mij en van mijn hart”, vertelt ze.



Bron: AD.nl. Beeld: Instagram.