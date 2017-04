Rouwende moeder gooit dode lichaam dochter (27) in zee

In de Italiaanse badplaats Rimini werd onlangs een gruwelijke ontdekking gedaan. In het water werd een koffer gevonden, waarin het levenloze lichaam van een 27-jarig Russisch model zat. Haar moeder bleek haar levenloze lichaam in het water te hebben willen ‘wegspoelen’.

Lokale vissers sloegen alarm toen zij een verdachte koffer in het water aantroffen. Volgens de vissers was er niets meer dan huid en botten over van de 27-jarige Katerina Laktionova, en dat bevestigde de plaatselijke Italiaanse politie. Na onderzoek op het lichaam werd bekend dat Katerina aan anorexia leed, en als gevolg van ondervoeding is overleden. Het model zou op het moment van sterven nog maar 35 kilo hebben gewogen.

Wanhoop en verdriet

Toen de politie op onderzoek uitging, om te achterhalen wie de jonge vrouw in de koffer in het water had geduwd, kwamen ze uit bij haar moeder. De 48-jarige moeder van Katerina werkte als verpleegster in Italië. Ze had samen met haar dochter een verblijfsvergunning, zodat Katerina kon worden geholpen met haar eetstoornis. Maar haar dochter werd niet beter en nog voor het tweetal terug kon keren naar Rusland, stierf Katerina. De moeder verborg uit wanhoop het lichaam een week lang bij haar thuis, waarna ze het in het water duwde.

In het begin van het onderzoek was het nog niet duidelijk dat het om het lichaam ging van de Russische Katerina. Dat kwam pas aan het licht toen haar moeder inmiddels terug was gegaan naar Rusland, waar ze en vriend in vertrouwen het verhaal vertelde. Zo zei ze: “Ik werd gek van verdriet, ik wilde alle herinneringen aan haar wegspoelen”, schrijft Daily Mail. De vriend sloeg alarm bij de Russische politie. Het onderzoek naar de dood van de jonge Russische loopt nog. Wat een verdriet!

