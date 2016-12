Moeder doet gezellig mee met jaarlijkse ‘kerstdans’ van kinderen

Kerstkaarten? Daar doen de Orgill’s niet aan. In plaats daarvan komt het gezin elk jaar bij elkaar om een speciale ‘kerstdans’ uit te voeren.

Dit jaar gaat het gezin helemaal los op ‘Santa Claus is Coming To Town’ van Justin Bieber. De speciale kerstvideo van de Orgill’s is in een week tijd al meer dan 3 miljoen keer bekeken en wij snappen wel waarom. Wat een leuke traditie!

Bron en beeld: Little Things/KIJK.