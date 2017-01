Moeder van extreem vroeg geboren drieling vlak na thuiskomst overleden

Afgelopen maart kwam de drieling Mollie, Poppie en Evelyn veel te vroeg ter wereld. Als gevolg daarvan moesten de meiden nog maanden in het ziekenhuis blijven.

Na maanden van ziekenhuis mocht de drieling vlak voor Kerst mee naar huis. Het geluk was echter van heel korte duur. Afgelopen dinsdag is moeder Rachel Park plotseling overleden. Hoewel ze onder onverdachte omstandigheden overleed, is de doodsoorzaak tot op heden onbekend.

IVF

Het is een vreselijke klap voor haar man Steven, die nu alleen achterblijft met 3 baby’s. Het stel probeerde al jaren een kind te kregen en was al 6 jaar bezig met IVF voordat Rachel zwanger raakte. Toen de drieling ter wereld kwam, wogen ze ieder niet meer dan 2 pakjes suiker. Mollie, Poppie en Evelyn hadden daarom maanden intensieve zorg nodig.

Om vader Steven in deze afschuwelijke situatie financieel te steunen, is er een GoFundMe-pagina in het leven geroepen.

