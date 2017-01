Moeder deelt foto vlak na bevalling om het echte verhaal te vertellen

Lacey Barratt kreeg al 4 andere kinderen, maar na de geboorte van de vijfde gebeurde er iets anders dan daarvoor. Dat deelde ze in een foto op social media.

Ze deelde op social media een op het eerste gezicht een bijzondere, lieve foto met haar pasgeboren kindje Lennox. Ze koos voor een foto van de zijkant omdat ze haar lichaam na de bevalling duidelijk wilde laten zien. Die foto werd meer dan 46.000 keer bekeken en kreeg 750 likes. Maar een dag later deelde ze nog een foto om het echte verhaal te vertellen.

Confronterend

Op die foto zag je een ander gezicht dan de eerste foto die ze deelde. Ze heeft tranen in de ogen. “Ik stuurde de foto naar een vriendin en ze vroeg meteen of alles goed met me ging omdat de foto zo confronterend en krachtig was. Pas toen ik er zelf nog een keer naar keek, kwam ik er pas achter dat het eigenlijk niet goed met me ging”, schrijft ze op Facebook.

Connectie

Ik zag mezelf en kwam erachter dat ik niet op een roze wolk zit na de geboorte van mijn kindje. “Ik zag een vrouw die dacht dat het krijgen van kinderen haar taak was. Dat ze er alleen maar is om kinderen te baren. Ik voelde geen warmte toen ik mijn kind zag en ik voelde me schuldig.” De vrouw schrijft dat ze lange tijd geen connectie met haar kindje voelde, maar dat ze niet opgaf. Ze deelt haar verhaal nu om andere vrouwen te laten zien dat ze niet alleen zijn. En dat bleek: de vrouw kreeg veel berichten van anderen die zich in haar verhaal herkenden.

