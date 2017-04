Moeder heeft spijt dat ze nooit op de foto wilde om verdrietige reden

Moeder Michelle vermeed de camera omdat ze niet blij was met haar lichaam na haar bevalling. Daar heeft ze met de kennis van nu heel veel spijt van en daarom roept ze andere moeders op om zoveel mogelijk vrolijke familiefoto’s te maken (en ze vandaag nog in een lijstje te stoppen, zie video).

Michelle’s man overleed in 2009 toen haar kinderen kleuters waren en sinds zijn dood baalt ze er van dat er nauwelijks foto’s zijn met het hele gezin. “De dag dat hij stierf, gaf ik alleen maar om de herinneringen die we samen hadden. De reisjes die we maakten en de foto’s van ons gezin. Ik heb er spijt van dat ik niet op die foto’s sta.”

Perfectie bestaat niet

Sinds de dood van haar man heeft Michelle zich op fitness gestort en motiveert ze andere weduwes via haar website One fit widow (een fitte weduwe) om zowel op fysiek als pysisch vlak goed voor hunzelf te zorgen. En met de tijd kwam Michelle tot een belangrijk inzicht: perfectie bestaat niet. Ook niet als je 30 kilo bent afgevallen.

Jouw moment, jouw leven

“Je moet niet stoppen met leven omdat je denkt dat je dat je fitter, lichter of anders zou moeten zijn. Het is beter om al van jezelf te houden terwijl je begint met gezonder leven en sporten. Dit is jouw leven, mis het niet”, aldus Michelle. De Amerikaanse is inmiddels hertrouwd en heeft geen enkele moeite meer om foto’s van zichzelf en haar gezin te maken. “In je leven kan op ieder moment iets afschuwelijks gebeuren, dus omarm die mooie momenten, hou van je zelf, hou van je familie en maak tijd voor de mensen die er toe doen.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock