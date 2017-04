Moeder mailt school van haar dochter: ‘Mijn kind maakt vanaf nu geen huiswerk meer’

Moeder en blogger Bunmi Laditan kon niet meer aanzien hoeveel huiswerk haar 10-jarige dochter Maya meekreeg van haar school. Ze besloot Maya’s docenten een e-mail te sturen die inmiddels viral gaat op internet.

Ook de zoons van onze gezinsvlogger Christien staan bepaald niet te springen om huiswerk te maken. In de video laat ze zien hoe ze het toch voor elkaar krijgt.

In die e-mail schrijft Bunmi dat haar kind vanaf nu geen huiswerk meer zal maken. “Ze is enorm gestrest en krijgt zelfs fysieke klachten zoals pijn op haar borst. ’s Nachts ligt ze wakker van al het schoolwerk dat ze nog moet doen. Als ze ’s middags om half 5 thuiskomt van school, moet ze nog 2 tot 3 uur aan haar huiswerk zitten. Daardoor blijft er veel te weinig tijd over om kind te zijn.”

Op haar Facebookpagina legt ze uit waarom ze de e-mail heeft geschreven. “Mijn dochter houdt van leren. Ze leest meerdere boeken per jaar, is geïnteresseerd in de wereld om haar heen, volgt les in coderen en schildert graag. Maar in de afgelopen jaren merk ik dat ze steeds meer stress krijgt van school. Ze heeft pijn op haar borst en ligt ’s nachts wakker. Als ze om 16 uur klaar is met school, is ze daarna nog tot 18.30 uur bezig met haar huiswerk. Is tijd doorbrengen met je familie niet ook heel belangrijk? En gewoon kind zijn? Of is het de bedoeling dat ze op 10-jarige leeftijd al een workaholic is?”

Balans

“Mijn kind maakt vanaf nu geen huiswerk meer. Als school haar hiervoor wil straffen, dan zal ik haar misschien wel thuis les gaan geven. Hoe moeilijk dat ook zal worden, ik heb op dit moment geen keus meer. We willen allemaal dat onze kinderen succesvol worden. En natuurlijk is educatie belangrijk, maar ze moet ook kind kunnen zijn. Het maakt mij niet uit of ze naar Harvard gaat of niet. Ik wil dat ze intelligent, aardig, inspirerend is en dat ze balans heeft in haar leven. Dat ze mentaal en emotioneel gezond is.” Tot slot schrijft ze dat ze hopelijk snel antwoord krijgt van de school omdat er beslissingen genomen moeten worden. “My kid needs to be a kid.”

Bron: Huffington Post. Beeld: Facebook Bunmi