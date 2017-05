Moeder schrijft heel eerlijke en hilarische instructies voor de oppas

Iedere moeder weet dat wanneer de oppas komt het feest is voor de kinderen, maar voor de oppas soms wat minder. Een Amerikaanse moeder weet dat heel goed en liet dan ook een heel eerlijk briefje achter voor haar oppas.

Oppassen is niet altijd een feestje, daarom wilde de moeder geen onrealistische regels opstellen. Vroeger was ze zelf ook babysitter en ze wist dus heel goed hoe het is om op kinderen van iemand anders te passen. Maar zó realistisch als de moeder ze schreef, had de oppas ze ook weer niet verwacht. Het vriendje van het meisje deelde het, vrij sarcastische, lijstje op social media en al snel werd het een hit. Op het lijstje stond onder andere:

“Ik laat de kinderen zoveel mogelijk televisie kijken zodat ze mij met rust laten, het staat je vrij om hetzelfde te doen.”

“Geef de kinderen zoveel suiker als ze willen zodat ze uit je buurt blijven.”

“Wil je in m’n kastjes kijken? Prima, gooi dan meteen niet betaalde rekeningen en snoeppapiertjes weg.”

En misschien wel de belangrijkste:

“Geloof niets wat de kinderen je vertellen.”

When you know your kids are bad 😩😂 SWIPE LEFT Een bericht gedeeld door The Shade Room (@theshaderoom) op 24 Apr 2017 om 5:03 PDT

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Instagram.