Met twee van die goed gelukte dochters als Kate en Pippa waren wij stiekem eigenlijk wel heel benieuwd naar Carole Middleton, de moeder van deze vrouwen.

Tekst gaat verder onder de video.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Privéfoto’s van familie Middleton op straat:

Kate en Pippa’s moeder Carole Middleton is 61 jaar oud en al 36 jaar getrouwd met Michael Middleton. Op eigen kracht zetten zij een miljoenenbedrijf op en ook hun dochters doen het niet slecht. Carole zie je dan misschien wat minder vaak in de publiciteit dan haar dochter, op belangrijke momenten is ze er wel altijd bij. Als je niet zou weten hoe oud ze is, dan zou je haar geen 61 geven. Het is dan ook meteen duidelijk van wie haar dochters hun goede looks hebben:



Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Beeld: Brunopress