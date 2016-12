De Australische moeder Sally Faulkner gaat door een heel zware periode. Haar 2 kinderen zijn ontvoerd naar Libanon door de vader. En hij heeft alle lijntjes doorgeknipt en het contact verbroken. Maar afgelopen week ontdekte Sally een foto van haar 6-jarige dochter op het internet.

De 6-jarige Lahela zit inmiddels op school in Libanon, waar haar vader met haar naartoe is gevlucht. En afgelopen week ontdekte moeder Sally een klassenfoto van haar kleine meisje. Op de foto is Lahela te zien samen met haar klas, terwijl ze verdrietig uit het raam staart. Sally deelde de foto op Facebook en beschrijft hoe ze in miljoenen stukjes brak toen ze haar kleine meisje zo bedroefd naar buiten zag staren.



Voor een Australisch tv-programma reisde Sally eerder dit jaar af naar Libanon om haar 2 ontvoerde kinderen, Lahela en broertje Noah, terug te halen. Helaas mislukte dit, en tot overmaat van ramp werd ze gearresteerd, vrijgelaten en op het vliegtuig terug naar Australië gezet zonder haar kinderen. Ruim 1,5 jaar geleden is het inmiddels dat de vader van de kinderen met de 2 ‘op vakantie ging’ in zijn vaderland Libanon, en nooit meer terugkwam naar Australië.

Een teken van leven

Sindsdien had Sally niets meer van haar kinderen vernomen. Totdat ze deze week op een foto stuitte van haar dochtertje. Zo schrijft ze op haar Facebookpagina: “Kijk naar het gezichtje van mijn kleine meid. Wat gaat er door haar heen? Ze ziet er zo verloren uit! Ik mis je, Lahela. Ik hoop dat je uit het raam keek terwijl je droomde van het moment waarop jij en je broer weer thuiskomen en echt gelukkig kunnen zijn.”

De zaak

De zaak die tegen de vader loopt zit vast, en met haar bezoek aan Libanon is het tot overmaat van ramp alleen nog maar vaster gaan zitten. Want om haar vrijlating te garanderen, moest ze destijds de voogdij afdragen aan de vader van de kinderen. Maar Sally zit niet stil, ze doet er alles aan om haar recht te halen en haar kinderen terug naar Australië te halen.

“Ik wil je zo graag knuffelen en je nooit meer loslaten. Wees niet verdrietig, kindje. Op een dag zet ik dit recht. Dan zul je weten dat je moeder jullie nooit heeft opgegeven”, schrijft ze onder de foto.

Bron: rtlnieuws.nl. Beeld: iStock