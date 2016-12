Moeder krijgt veel kritiek op foto met kindje onder de douche

Je zou denken dat moeders onder elkaar alles vertellen, maar niets is minder waar. Deze moeder kwam erachter dat ze heel veel dingen niet wist.

Tijdens haar zwangerschap kwam de 24-jarige Gylisa Jayne achter een paar dingen die haar nooit door iemand waren verteld. Ze besloot dat zij die dingen juist wel met aanstaande moeders wilde delen. Bijvoorbeeld dat iedereen zich altijd met je baby bemoeit, dat borstvoeding geven heel veel pijn kan doen en vooral dat je nooit, maar dan ook nooit meer een moment alleen hebt. Dat deelde ze via Facebook en het werd een grote hit.

Kritiek

Maar naast dat succes kreeg de vrouw ook veel kritiek op de foto die ze daarbij deelde. De foto van zichzelf en haar dochter onder de douche viel bij veel mensen niet helemaal in goede aarde. Waarom? De vrouw is op de foto’s haar benen aan het scheren en dat zorgde voor veel negatieve reacties. Niet alleen omdat mensen vinden dat je prima kunt douchen als je kindje een dutje doet, maar ook omdat als het kindje omhoog zou kijken, ze recht in het kruis van de vrouw zou kijken en het scheermes in de douche werd zelfs ‘levensgevaarlijk’ genoemd. Inmiddels staan er al meer dan 25.000 reacties onder het bericht die gelukkig niet allemaal zo onaardig zijn.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.