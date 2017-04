Wat schattig: moeder maakt elke dag mini-versies van het avondeten voor de hond

Alle hondenliefhebbers kennen het gevoel: jij zit aan een heerlijk bordje eten en de hond moet het met zijn brokken doen. De moeder van Ashton kon het niet meer aanzien en bedacht een originele oplossing. Wij hebben al een goede oplossing voor de haren die de viervoeter achterlaat (zie video).

De moeder van de jongen die de foto deelt op Twitter maakt namelijk elke dag kleine varianten van het eten wat de rest van de familie eet voor de hond. Een beetje kip met wortel bijvoorbeeld, of ravioli met broccoli. Aan de foto te zien, doet het de hond goed want hij ziet er heel gezond uit.

Oppassen

Het hondje eet al sinds de familie hem in huis heeft ‘wat de pot schaft’, maar het is nieuw dat-ie echt mini-versies voorgeschoteld krijgt. Wortels vindt hij het allerlekkerst. De moeder past daarnaast ook goed op dat ze hem alleen eten geeft dat ook goed is voor honden.

My mom seriously makes my dog a mini plate of whatever we eat for dinner every night…. pic.twitter.com/80f8z49iM9

— ashton burton (@ashtonbaileyyy) 4 april 2017