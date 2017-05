Moeder heeft wekenlang niet in de gaten wat er mis is met deze foto

Wanneer fotolijstjes al jaren aan de muur hangen, worden ze gewoon onderdeel van het meubilair. We snappen ergens dan ook best dat deze moeder wekenlang niet doorhad dat in plaats van haar bloedeigen zoon de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un ingelijst in de gang prijkte.

“Mijn broer heeft twee weken geleden zijn eigen foto vervangen voor eentje van Kim Jong-Un en m’n moeder heeft nog steeds niks in de gaten”, twittert ene Jake Slater. Mensen vinden het een enig grapje: Jakes tweet is al meer dan 50.000 keer gedeeld. Het is niet duidelijk of hun arme moeder inmiddels al een vermoeden heeft en weet dat hun trapgat wereldnieuws is geworden.

My brother’s changed his photo on the staircase to Kim Jong-un and my mum still hasn’t noticed after 2 weeks pic.twitter.com/0zuR0Kuh9x — Jake (@Slatez_) May 5, 2017

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron en beeld: Twitter.