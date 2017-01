Moeder negeerde knobbeltje in borst: “Ik was te druk voor de huisarts”

Toen Melissa Procter een aantal jaren geleden een knobbeltje onder haar oksel voelde, kwam ze niet meteen in actie. Ze had het te druk om naar de dokter te gaan.

Op dat moment in 2014 realiseerde de vrouw niet dat het knobbeltje haar leven zou veranderen. Aan Daily Mail vertelt ze: “Ik dacht dat het wel weg zou gaan, dat het gewoon door een griepje kwam. Ik had toen twee jonge kinderen en was heel druk, dus ik heb er niets mee gedaan.” (tekst gaat verder onder video)

Borstkanker

Een paar weken later kwam ze erachter dat de knobbel niet weg was gegaan, maar juist groter was geworden. Ze ging toch maar naar de dokter en die liet een mammogram maken. Een echo bevestigde de diagnose: de vrouw had borstkanker. Het jaar daarna kreeg de vrouw 6 keer chemotherapie en bestraling om de kanker te behandelen. Dat was een zware periode, maar de vrouw zegt dat haar kinderen haar er doorheen hebben gesleept.

Botten

Na deze behandelingen werd de vrouw schoon verklaard. Een lange tijd was alles goed, tot de vrouw in september 2016 pijn in haar been begon te voelen.”In november belde ik mijn moeder huilend op omdat ik hier geen goed gevoel over had”, vertelt Melissa. De vrouw ging voor een scan naar de dokter en kreeg daar slecht nieuws. De kanker was terug en deze keer in haar botten: van haar rug tot haar schouder, haar arm en zelfs in haar schedel. Er was volgens de dokters niets meer aan te doen en ze vertelden haar dan ook dat ze niet meer beter zou worden.

Bucketlist

De vrouw kreeg een nieuw medicijn voorgeschreven, maar ook hiermee zal ze nog maar 2 tot 10 jaar te leven hebben. “Mijn grootste angst is dat ik mijn zoons niet op zie groeien”, zegt ze. Samen met haar gezin heeft ze een bucketlist gemaakt met dingen die ze nog wil doen in de tijd die ze nog over heeft. Wat ze nog wil doen? Naar Disneyland met haar zoons en familie bezoeken in Engeland. Haar zus is een actie begonnen om dat te kunnen betalen.



Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock.