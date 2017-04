Moeder koopt per ongeluk héél ondeugend T-shirt voor haar dochter

De 18-jarige Katie uit Engeland moest even 2 keer kijken toen ze het cadeau uitpakte dat haar moeder haar gaf. Ze werd verwend met een T-shirt van de enige echte Vivienne Westwood. Maar of ze er blij mee moest zijn?

Op het eerste gezicht lijkt het een vrolijk printje met dat goud. Maar als je beter kijkt, zie je iets veel minder onschuldigs. Zie jij het?

MY MUM BOUGHT ME A VIVIANE WESTEOOD SHIRT SHE THOUGHT IT WAS JUST COOL PATTERNS AND I LOOKED CLOSELY AND WELL pic.twitter.com/y3ywYpBHE3

— Katie (@druggedondolans) 16 oktober 2016