Tragisch: moeder van 2 kinderen is een van de slachtoffers van de aanslag in Londen

De 43-jarige Aysha Frade, een Britse vrouw van Spaanse afkomst, is één van de dodelijke slachtoffers van de aanslag in Londen. De moeder van twee dochters was op het moment van de aanslag onderweg naar de school van haar kinderen.

De school waar Aysha als lerares werkte lag niet ver van de Westminster Bridge, waar gisteren een man inreed op voetgangers en vervolgens agenten aanviel met een mes. De vrouw is waarschijnlijk door de auto van de dader geraakt, waarna zij onder een bus terechtkwam. De aanslag kostte in totaal vier mensen het leven, waaronder de dader.

Andere slachtoffers

De ongewapende politieagent die binnen de poorten van het parlement werd gedood is de 48-jarige echtgenoot en vader Keith Palmer. Hij werkte de afgelopen 15 jaar voor de Metropolitan Police. ”Hij was iemand die zijn bureau verliet, in de verwachting om aan het einde van zijn shift terug te keren. En hij had het volste recht om te verwachten dat dat zou gebeuren”, aldus anti-terreuragent Mark Rowley tegen Britse media. Het derde slachtoffer is een man van rond de 50 jaar oud, over hem is nog weinig bekend.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook