Moeder ontdekt iets heel vies in flesje vruchtensap van zoontje

De Engelse moeder Autumn Long kocht voor haar 18 maanden oude zoontje Maddox een flesje sap toen ze aan het winkelen waren. Dat viel goed in de smaak en voor ze het wist had het jochie zijn flesje leeg. Pas toen zag de moeder dat de bodem van het flesje vol witte en groene schimmel zat.”Ik was in shock en wist niet wat ik moest doen”, zegt de vrouw tegen Mirror.

De moeder was bang dat haar zoontje ziek zou worden en ging meteen terug naar de winkel. Ze kreeg het geld terug, maar moest nog wel een keer extra vragen of ze de flesjes weg konden gooien. Ze liet het jongetje veel water drinken en ging voor de zekerheid nog even langs de dokter, maar hij hield er niets aan over. Ze deelt het verhaal om andere moeders te vertellen om goed uit te kijken met de flesjes sap. Het bedrijf zegt te gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Bron: Mirror.co.uk. Beeld: iStock.