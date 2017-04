Moeder waarschuwt voor populaire app nadat dochtertje (9) vreemde berichtjes ontvangt

Kinderen groeien tegenwoordig op met een telefoon. Al van kleins af aan weten ze hoe ze filmpjes moeten kijken en een app moeten gebruiken. Maar er zit ook een andere kant aan dat smartphonegebruik.

In bovenstaande video wordt uitgelegd hoe je je tablet kidsproof maakt.

Moeder Brenna Jennings waarschuwt andere ouders nu voor en populaire app die veel jongeren gebruiken. Op Facebook deelde ze een bericht waarin te zien is dat haar dochter op de populaire app Musical.ly vreemde berichten ontving van een andere gebruiker waarin werd gevraagd om foto’s van het meisje.

Ouders

De vrouw is niet de enige die dit soort berichtjes vond in de app. Een vader schrijft ook op Facebook dat hij bijna de politie in wilde schakelen nadat zijn dochtertjes berichtjes als ‘ik vind je lichaam mooi’ en ‘je bent veel te mooi om single te zijn’ ontving. En zo zijn er nog meer ouders die ontdekten dat hun kinderen vreemde berichten ontvangen. Brenna Jennings verwijderde de app van de telefoon van haar dochter en hoopt met het verhaal andere ouders te waarschuwen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock