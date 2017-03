Deze moeder weigert luiers bij haar pasgeboren baby

Blogger Cindy Lever wil haar kind zó snel mogelijk zindelijk krijgen. Om dit doel te bereiken heeft ze echter wel een opmerkelijke tactiek: ze laat haar pasgeboren baby namelijk geen luiers dragen.

Volgens Cindy is haar babydochter van twee weken oud al prima in staat om zelf aan te geven wanneer ze moet plassen of poepen.

EC-methode

De moeder maakt gebruik van de zogeheten Eliminatie Communicatie methode (EC-methode). De gedachte achter deze methode is dat baby’s zelf signalen afgeven als ze moeten poepen of plassen. Dit zouden ze doen door bijvoorbeeld geluidjes of bepaalde bewegingen te maken. Het is de bedoeling dat je dan als ouder op zo’n moment naar de wc of een wasbak holt om je kind daar zijn behoefte in te laten doen.

Communiceren

“Veel mensen geloven niet dat een baby kan communiceren dat ‘ie moet plassen of poepen”, vertelt Cindy. “Maar ze kunnen ons ook laten merken dat ze moe of hongerig zijn, of krampjes hebben. Als we goed opletten, kunnen we ook aan ze aflezen wanneer ze naar de wc moeten.”

Gewenning

Deze ‘skill’ zou echter al binnen zes maanden verdwijnen als je baby luiers aantrekt, weet de moeder. “Baby’s zijn eigenlijk net als volwassenen: ze willen zichzelf niet vies maken. Maar als de signalen die ze voor plassen en poepen afgeven worden genegeerd, wennen ze aan een luier.” En juist met die gewenning zou je het zindelijk worden van je baby tegenwerken, claimt Cindy.

Woordjes

Om ervoor te zorgen dat haar baby zo snel mogelijk zindelijk wordt, gebruikt Cindy tijdens de plas- of poepsessie van haar baby de woorden ‘wee, wee’ en ‘poo,poo’. De moeder hoopt dat haar baby aan de hand hiervan zal begrijpen wanneer ze wel en niet haar behoefte kan doen.

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Independent/Morning Show. Beeld: KIJK