Moeder pakt zoon die weigert kamer op te ruimen op ludieke manier terug

Hoe oud je ook bent, je moeder zal je altijd blijven opvoeden. Daar is de 18-jarige Connor ook achter gekomen toen hij na een weekend bij zijn ouders zijn kamer vergat op te ruimen. Of zou hij, net zoals in de video, alleen opruimen als er bezoek komt?

Connor’s moeder besloot dat het tijd was om haar zoon eens een lesje te leren. Ze stuurde haar zoon een doos op met daarin de rotzooi die hij thuis had laten liggen. De jongen deelde een foto op Twitter van de doos en schrijft daarbij dat hij dacht dat zijn moeder hem boodschappen had gestuurd. Dat bleek iets anders te zijn…

Pakket

De jongen dacht eerst nog dat het een leuk pakket was van zijn moeder, maar toen hij de doos openmaakte was hij een beetje in de war, want waarom zou iemand hem een doos vol met troep sturen? Toen ging er toch een lampje bij hem branden. Hij had zijn kamer bij zijn ouders namelijk niet zo netjes achtergelaten. Zijn moeder zegt over haar creatieve oplossing: “Ik heb Connor anders opgevoed dan dit dus ik vond dat die consequenties moest hebben.” De jongen dacht inderdaad dat hij ermee weg kon komen om zijn moeder alles op te laten ruimen, maar zijn moeder maakte hem op een goeie manier duidelijk dat dit niet zo was. De jongen ruimt zijn kamer de volgende keer vast netjes op.

Thought my mom was sending me a care package… but instead she sent me a box of trash i was supposed to take out. pic.twitter.com/UetdT5UoVP — Connor Cox (@thedeal_5) 30 januari 2017



Bron: Elitedaily.com. Beeld: Twitter.