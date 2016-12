Oeps: moeder stuurt zoontje per ongeluk naar school in ongepaste kersttrui

Toen de moeder van deze jongen hoorde dat er binnenkort een kerstfeest zou plaatsvinden op zijn school, besloot ze een speciale kersttrui voor de gelegenheid te kopen. Haar zoontje was dolblij met de nieuwe trui en trok hem trots aan naar zijn kerstdiner.

Op school viel de trui echter niet bij iedereen in de smaak, zo blijkt uit de foto die zijn moeder later op de site Reddit deelde:

“Ik heb per ongeluk mijn zoon naar school gestuurd met zijn nieuwe kersttrui. Ik had niet door wat de Kerstman op zijn trui aan het doen was, totdat zijn leraar mij erop wees toen ik hem ophaalde van school.” Oeps…

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Imgur/Shutterstock.