Hoe ‘vier’ je Moederdag als je moeder er niet meer is?

Aanstaande zondag is het Moederdag. Voor de meesten is dit een dag waarop ze hun moeder extra in de watten leggen. Maar wat als je moeder er niet meer is? Hoe ‘vier’ je dan deze dag?

Ook hoofdredacteur Hilmar verloor haar moeder. Wel heeft ze het nog vaak over haar. In deze video vertelt ze daarover.

In deze periode word je vaak overspoeld met reclames rondom Moederdag. Best pijnlijk als je zelf geen moeder meer hebt. Waarschijnlijk herdenk jij je moeder op deze dag op je eigen manier. Bijvoorbeeld met een bloemetje op haar graf. Toch zijn er nog manieren om haar te vieren, ook al is ze er niet meer bij.

Maak haar favoriete gerecht klaar

Je moeder had vast wel een gerecht waar ze helemaal gek op was of een specialiteit die ze erg goed kon klaarmaken. Ga daarom zondag lekker in de keuken staan en maak hetzelfde gerecht klaar. Misschien lukt het je niet om het gerecht net zo lekker te bereiden als zij dat deed, maar op deze manier is ze er toch nog een beetje bij.

Doe iets wat zij leuk vond

Wat je moeder gek van een bepaalde stad of had ze een favoriete plek om naar toe te gaan? Maak er een wandeling, met haar in gedachten. Of luister naar muziek waar je moeder helemaal gek van was en zet deze desnoods op repeat. Muziek werkt namelijk helend.

Schrijf haar een brief of gedicht

Wist je dat schrijven therapeutisch kan werken? Het kan helpen om emoties en gedachten te ordenen of te verwerken. Schrijf daarom een gedicht voor je moeder, speciaal voor Moederdag. Of vertel in een brief aan haar hoe het met je gaat en wat er speelt in je leven.

Nodig familie uit

Feestdagen zijn traditiegetrouw familiedagen. Dus waarom zou dit niet gelden voor Moederdag? Nodig wat familieleden uit of haar beste vriendinnen, en deel verhalen met elkaar of anekdotes over je moeder. Samen vind je ongetwijfeld steun in de moeilijke momenten. En vast ook extra plezier in de mooie herinneringen die jullie samen delen en koesteren.

Bekijk oude foto’s

Foto’s blijven de beste herinneringen. Haal daarom die oude foto-albums van zolder en blader ze lekker door. Alleen, samen met je eigen gezin of met vriendinnen. Het zal je goed doen om je moeder terug te zien op foto’s én om anderen te vertellen over de geweldige persoon die ze was.

Haal haar favoriete bloemen in huis

Moederdag is een dag waarop je ook jezelf lekker in de watten mag leggen. En waarom zou je dit niet doen met een mooi boeketje van haar lievelingsbloemen? Zo fleur je je dag, je huis en jezelf helemaal op met die geurende herinnering aan haar.

Steun een goed doel

Was er een goed doel waarvoor je moeder actief was? Of een organisatie die ze een warm hart toedroeg? Doe hier dan op Moederdag een donatie aan. Een mooi gebaar op ‘haar’ dag toch?

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock