Moedereend neemt al drie jaar korte weg door huiskamer met haar baby’s

Drie jaar geleden tikte de moedereend voor het eerst op het raam om met haar kuikens via de woonkamer van Caroline naar het water te lopen en ook dit jaar stond ze weer klaar voor de snelle overtocht.

Caroline Verhees uit Beuningen vertelt dat de eend met haar snavel op het raam tikt en wacht tot de vrouw de deur opendoet zodat ze met haar kinders door het huis de snelle weg naar het water kan nemen. De eerste keer dat het gebeurde, stond de vrouw natuurlijk met open mond te kijken en was vooral de hond overstuur door de beestjes in huis. Dit jaar stond de moeder weer met haar baby’s voor de deur en filmde de vrouw de bijzondere gebeurtenis. De eend weet ook al precies de weg naar de voordeur:

She did it again! Voor het derde jaar koos deze mama #eend onze tuin als #kraamkamer. Als ze is uitgebroed klopt ze op t raam.. et voilà pic.twitter.com/sAQijLiTOJ

— Caroline Verhees (@VivazCaroline) 23 april 2017