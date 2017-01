Waarom moeders productiever zijn op hun werk dan vrouwen zonder kinderen

Zodra vrouwen kinderen hebben, wordt er door veel managers gedacht dat ze minder productief zijn op kantoor, maar is dat wel echt zo? Nee, moeders blijken juist productiever te zijn.

De vooroordelen over moeders en hun productiviteit op kantoor komen niet helemaal uit de lucht vallen. Uit een onderzoek van de Amerikaanse Federal Reserve Bank blijkt inderdaad dat vrouwen met pasgeboren kinderen tot 17 procent minder productief zijn. Maar dan hebben we het over werken vlak na de geboorte. Dan zitten de moeders natuurlijk nog op de roze wolk, maar als de kinderen ouder worden, verandert dit. Dan zijn vrouwen die kinderen hebben juist productiever dan vrouwen zonder kinderen. En al helemaal als vrouwen meerdere kinderen hebben.

Ontslagen

Waarom? Omdat vrouwen met kinderen minder tijd hebben en daardoor efficiënter werken om het werk toch af te krijgen. Toch gaat er dan iets mis. In Groot-Brittannië worden er bijvoorbeeld al zo’n 54.000 jonge moeders per jaar ontslagen nadat ze een kind hebben gekregen. En op doorgroeimogelijkheden hoeven moeders al helemaal niet te rekenen. Terwijl dat dus eigenlijk wel een hele slimme keuze zou kunnen zijn.

