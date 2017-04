Presentatrice Angela Groothuizen heeft een zware periode achter de rug, vertelt ze in een interview met het blad Ditjes en Datjes. “Ik dreigde over het randje van de afgrond te kieperen. Dat is me al eens overkomen.” Gelukkig weet Angela inmiddels wat de beste remedie is: ze ging een maand lang op vakantie met haar gezin.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP