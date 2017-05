Monique Noël heeft een alles behalve makkelijke bevalling gehad, vertelt ze in een gesprek met actrice/presentatrice Liza Sips. In bovenstaande video vertelt ze over deze heftige dag. “Zijn hartje stopte bijna.”

Klik hier om het hele interview met Monique te bekijken.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws, Mommyproof TV. Beeld: ANP