Monique emotioneel bij mijlpaal baby André

André en Monique delen regelmatig foto’s van mijlpalen van André III. Van zijn eerste geluidjes tot zijn eerste lachje, maar van deze mijlpaal werd Monique wel een beetje emotioneel.

Vandaag kreeg de kleine jongen namelijk zijn eerst vaccinaties en dat was niet alleen vervelend voor het jongetje zelf, mama Monique moest ook even een traantje wegpinken. Monique deelde vandaag een foto op Instagram waar ze bij schrijft: “Deze kleine baby heeft vandaag zijn eerste vaccinaties gehad en was een héle sterke stoere jongen. Mama moest wel even een traantje wegpinken.”

Deze kleine baby heeft vandaag zijn eerste vaccinaties gehad en was een héle sterke stoere jongen. Mama moest wel even een traantje wegpinken 💙 Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 22 Dec 2016 om 8:13 PST

Ons heerlijke vriendje is zo druk met zijn handjes waardoor hij er zelf van schrikt en daardoor moeilijk in slaap komt. Op advies van de kraamhulp hebben we de @puckababy inbakerzak aangeschaft en dit is echt een uitkomst. Hij slaapt nu heerlijk door en voelt zich veilig. Er zullen genoeg nieuwe moeders zijn die dit nog niet kennen, daarom deze “van mama tot mama” tip 👶🏼 Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 1 Dec 2016 om 1:27 PST

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.