Onder de tekst “Island vibes.. 🐚🌴” deelt Monique Smit een prachtige foto van zichzelf in bikini. De knappe Monique ligt half in het water op het plaatje – zoals te zien is in de video.

Lief: onlangs postte de zangeres en presentatrice ook al een prachtige foto van haar zoon.

Als je slaapt.. als onze liefde even rusten mag.. zie je niet dat ik de hele tijd naar je lach..🖤 Hou zo veel van deze kleine kanjer, ik kan wel uren aan zijn bedje staan blijven kijken! Gewoon van mij, hoe mooi is dat.. Ik ben een mazzelaar 😊Slaap lekker! Een bericht gedeeld door Monique Smit (@moniquesmit_insta) op 22 Mrt 2017 om 4:18 PDT

LEES OOK:

Bron: Show. Beeld: Brunopress

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.