Monique Smit ligt in het ziekenhuis

Monique Smit is voorlopig uit de running. De zangeres heeft een foto op Instagram geplaatst, waarop te zien is dat ze in een ziekenhuisbed ligt. De Volendamse krijgt gelukkig gezelschap van haar zoontje Noah.

”Mijn keelamandelen verwijderd, voorlopig dus even een paar weken rust houden en veel ijsjes eten! Noah vindt ze ook lekker. Tot snel!?”, schrijft ze bij de foto.

Tweede kindje

Monique is helemaal gek op Noah, maar toch wacht ze nog even met een tweede, zo vertelde ze onlangs. Dat zie je in de video hierboven.

