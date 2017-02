Famke schrijft mooie brief aan haar demente vader

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Famke, die net te horen heeft gekregen dat haar vader aan dementie lijdt.

“Lieve heit,

Vandaag word je opgehaald door de taxi die je naar het verzorgingstehuis brengt. Je gaat daar klusjes doen, is je verteld. In werkelijkheid ga je naar de dagbesteding om mam wat te verlichten. Je bent nog maar 62 jaar en hebt altijd hard gewerkt. 40 jaar trouwe dienst in de fabriek. Je was sportief en stond midden in het leven. We hebben samen de laatste jaren heel wat strijd gehad. Je had het over mensen die ik niet kende. Je zou moeten voetballen met je kleinzoon, maar je lijf wil niet meer. Je wilt je kleindochter vasthouden, maar het gaat zo moeizaam, zo stijf. We vertellen je dat je door de medicijnen niet meer mag autorijden. Je drinkt nog graag een biertje, al kan dat eigenlijk niet – maar er is je al zo veel afgenomen. Gelukkig besef je het allemaal niet meer. We hebben net de naam te horen gekregen van dat waar jij mee moet leven: dementie. Ik had je nog zo veel dingen gegund, dingen die je nu niet meer kunt. Ik stop met de strijd, ik weet dat jij er niets aan kunt doen. Als ik bij jou ben, moet uit mijn werkelijkheid stappen en aankloppen in jouw werkelijkheid. Wie weet vinden we elkaar daar. Jij als mijn heit, ik als jouw kleine meid.” – Jouw Famke

