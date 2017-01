MS-patiënt Saskia stapt op 21 januari uit het leven

Het aantal dagen dat Saskia van Werven nog zal leven, is op 2 handen te tellen. Vorige week donderdag trouwde ze nog met haar liefde Annette. Maar vanwege ondraaglijke pijn zal MS-patiënt Saskia op 21 januari euthanasie plegen.

Elke dag heeft Saskia pijn in haar ledematen en spasmen in haar slokdarm. Hoeveel liefde haar partner Annette en haar 2 dochters ook geven, zij zit met die ondraaglijke pijn in haar lijf. Daarom staat haar besluit vast en zal ze uit het leven stappen.

Zinloos

“Ik heb zo veel ingeleverd. Alles wat ik als actieve, onafhankelijke vrouw kon, kan ik niet meer. Mijn dagen zijn nu zinloos”, vertelt Saskia aan tafel bij RTL Late Night.

Getrouwd

Afgelopen donderdag trouwde Saskia met Annette. Ze kennen elkaar sinds maart vorig jaar en hebben sinds 6 december een relatie. Annette: “Sinds ik in haar leven ben, is er veel veranderd. Voorheen at ze eigenlijk niet meer, ze maakte zich niet meer op en lag de hele dag in bed.”

Boodschap

De laatste weken van Saskia’s leven staan in het teken van afscheid nemen. Saskia krijgt veel steunbetuigingen en lieve berichten. Dat doet haar goed. Aan die mensen en vooral aan haar kinderen, partner en familie wil Saskia de volgende boodschap meegeven: “Ik heb genoten van het leven en ik ben niet gestorven op het dieptepunt. Jullie hebben me niet zien aftakelen tot op het bot. Ik hou van jullie.”

