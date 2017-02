Jongen (15) pleegt zelfmoord na ontdekken naaktfoto op internet

De 15-jarige Onur uit Enschede heeft zichzelf van het leven beroofd nadat hij ontdekte dat er een naaktfoto van hem op internet circuleerde. Zijn laatste woorden schreef hij in een appje aan zijn vriendin. “Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen zin nu.”

Een meisje zou verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de naaktfoto, een zelfportret in de spiegel. Hoe het meisje aan de afbeelding kwam is nog niet duidelijk, maar wat de politie wel weet is dat Onur zijn zelfportret via Instagram onder ogen kreeg en enkele uren later van een flat sprong.

Eerbetoon

Zo’n 200 geschokte klasgenoten en medeleerlingen verzamelden zich snel voor het huis van Onurs ouders om hun 15-jarige schoolgenoot te eren. De politie liet weten met tact te onderzoeken of er een strafbaar feit is gepleegd.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Carola werd drie jaar lang hevig gepest. In Lieve ik schrijft ze een brief aan haar jongere ik.

LEES OOK:

Bron: AD. Beeld: iStock