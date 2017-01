Natalie (42) viel 46 kilo af door dagelijks te gaan wandelen

Als dertiger had Natalie Galyon het niet makkelijk. Ze verloor haar vader en moeder en werkte soms wel 15 uur per dag. Op haar 37e besloot ze dat het allemaal anders moest.

Ze gebruikte voedsel als middel om zich beter te voelen, maar dat deed niet veel goeds voor haar lichaam. Op haar 37e kwam Natalie Galyon erachter dat ze hoge cholesterolwaarden én een hoge bloeddruk had. Ze was op dat moment ook op haar zwaarst en woog meer dan 100 kilo. Om haar cholesterol en bloeddruk omlaag te krijgen, wilde haar arts haar medicijnen geven, maar de vrouw besloot om eerst zelf te proberen om gezonder te gaan leven.

Porties

Ze besloot om dagelijks te gaan wandelen. “Ik begon met 10 minuten wandelen per dag. Uiteindelijk is dit van 10 minuten naar 2 uur gegaan en nu ga ik in het weekend zelfs regelmatig wandelen”, vertelt de vrouw. Maar dat is natuurlijk niet het enige waardoor de vrouw uiteindelijk 46 kilo kwijtraakte. Ze at kleinere porties en kwam er daardoor achter dat je ook vol kunt zitten terwijl je minder eet. Ze at bijvoorbeeld meer groentes in plaats van veel koolhydraten. Geen pannenkoeken meer, maar een gezonde variant van havermout, eiwit en kokosolie.

Emotioneel

Haar gezonde levensstijl resulteerde in een lager cholesterol en lage bloeddruk zonder dat ze daarvoor medicijnen nodig had. “Ik ben niet alleen veel afgevallen, ik ben emotioneel ook veranderd; ik ben veel zelfverzekerder”, vertelt ze.



