Vrouw krijgt kind in het bos, omdat ze een natuurlijke bevalling wil

Amy Hammond wist dat ze een natuurlijke bevalling wilde, ver weg van de bewoonde wereld. Het bos was voor de aanstaande moeder de meest kalme en relaxte plek die ze kon bedenken.

Vandaar dat ze in 2015 meedeed aan het programma Born in the Wild om honderden kilometers verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis haar kindje te baren. Dat deed ze in een controversiële nieuwe televisieshow waarin vrouwen ‘in het wild’ bevallen. Zonder dokters, zonder medicatie, zelfs zonder bed om op te liggen. (Maar wel mét camera, dat dan weer wel!)

“Ik vind niets rustgevender dan in het bos zijn,” vertelde Amy in het programma. “Als het gevaarlijk zou kunnen zijn, had ik het niet gedaan.” In de tent op de grond beviel ze van haar zoon. Er waren 2 verpleegkundigen en een satelliettelefoon aanwezig, mocht er iets misgaan.

Levensgevaarlijk

Bizar, vindt gynaecoloog Lisa Masterson. Zij waarschuwt naar aanleiding van het verhaal dat zo ver in de wildernis bevallen wel degelijk risico’s met zich meebrengt, omdat noodsituaties kunnen voorkomen waarbij direct ingegrepen moet worden. Dat kan niet als een ziekenhuis zo ver weg is. Moeder en kind lopen op deze manier onnodig veel gevaar: “Er kunnen dingen misgaan, en als het bij een bevalling misgaat, dan gaat het héél snel, héél verkeerd.”

Levi

Gelukkig was dat bij Amy’s zoon niet het geval: hij is gezond ter wereld gekomen met een gewicht van 3.345 gram. De kleine man heet Levi Silas Hammond.

Mening

Wat denk jij van deze nieuwe ‘bevallingstrend’?

