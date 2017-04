Doortastend optreden Nederlanders redt Zwitsers gezin van de dood

In plaats van een gezellig laatste wijntje met de vrijwilligers van een groot zeilevenement, redden Kirsten en Ron uit Roelofarendsveen gisteren een Zwitsers gezin van de dood. Het gezin verbleef op een huurboot in de jachthaven en ze kwamen ’s avonds laat opeens het clubgebouw in.

Daar zat Kirsten na te praten met de vrijwilligers. Ze zag direct dat er iets niet klopte. “Hij keek raar uit zijn ogen en was de weg kwijt”, vertelt Kirsten aan RTL Nieuws. De rest van het gezin was er nog veel slechter aan toe. Als agente besloot Kirsten direct actie te ondernemen en de hulpdiensten te bellen.

Kapot

Ook belde ze de beheerder van het gebouw, Ron, die er vlakbij woonde. Ook hij schrok zich rot toen hij het gezin zag. Gelukkig waren de brandweer en ambulance snel ter plaatse. Na onderzoek bleek dat de acculader op de boot kapot was. Daardoor was kortsluiting ontstaan waarbij allemaal giftige gassen vrijkwamen.

Held

Het gaat inmiddels weer goed met het gezin. Dat is vooral aan de vader te danken, vinden Ron en Kirsten. “Als die vader niet zo alert was geweest, dan had dit heel verkeerd kunnen aflopen.”

VIDEO – Ook al zulke helden: agenten en voorbijganger redden kinderen uit brandende auto.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP Foto (ter illustratie)