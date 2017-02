Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van een Tineke die eindelijk weer een baan heeft.

Iedereen blij

“Ik ben een vrouw van 59 en na een hele tijd werkloos te zijn geweest, heb ik weer een leuke baan gevonden. Aanvankelijk zou het maar voor drie weken zijn. Dat was in mei vorig jaar. Inmiddels zit ik er nog steeds. Wat ben ik blij met deze kans! “Je bent zo veranderd”, hoor ik mensen tegen me zeggen. Ja dat klopt, ik voel het als ik loop: rechterop en met mijn schouders naar achteren, want ik hoor er weer bij. Ik mag ‘s morgens weer de deur uit naar mijn werk, mezelf lekker optutten en leuk aakleden want ik zit niet meer de hele dag binnen. Twee jaar geleden schafte ik een hond aan omdat ik waarschijnlijk geen werk meer zou vinden. Nu heb ik een lieve oppas gevonden voor mijn hond. De oppas is 67 jaar oud en zij vindt het heerlijk om buiten te komen en met mensen praatjes te maken. Zo is zij ook weer een blij mens en mijn hondje heeft er een erg leuk logeeradres bij.” – Tineke

