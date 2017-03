Bizar: stropers doden ‘Nederlandse’ neushoorn in Franse dierentuin

Een vreselijk bericht uit de Franse plaats Thoiry: stropers hebben dinsdagnacht een neushoorn in de plaatselijke dierentuin doodgeschoten en vervolgens zijn hoorn afgezaagd en meegenomen.

Vince, een mannetjesneushoorn van 5 jaar oud, overleed nadat hij 3 kogels in zijn kop kreeg. De stropers gebruikten een kettingzaag om vervolgens de kostbare hoorn af te zagen. Twee andere neushoorns bleven ongedeerd achter, vermoedelijk omdat de stropers haast hadden.

Uit Arnhem

De vermoorde neushoorn woonde tot maart 2015 in Burgers’ Zoo in Arnhem, maar verhuisde naar Thoiry (in de buurt van Parijs) in het kader van een Europees fokprogramma.

Voor het eerst

In Afrika wordt de neushoorn veelvuldig bedreigd door stropers die het op de hoorns van de dieren voorzien hebben, maar in Europa is het waarschijnlijk de eerste keer dat dit voorkomt. Lucratief is het wel voor de stropers, een hoorn levert zo’n 30 à 40 duizend euro op en is vooral geliefd in China, waar het wordt gebruikt in medicijnen.

VIDEO: In Burgers’ Zoo werd onlangs een babyneushoorn geboren.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: NOS, Nu.nl. Beeld: iStock