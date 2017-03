Hij werd geboren als Nicolas Kim Coppola, maar wij kennen hem als de wereldberoemde acteur Nicolas Cage. Hij is een van de productiefste acteurs van zijn generatie en speelde in films als ‘Gone in 60 Seconds’, ‘Face/Off’, ‘City of Angels’ en ‘The Family Man’ (zie video). Inmiddels is hij 53 jaar oud, maar toen Nicolas nog gewoon een klein ventje zonder artiestennaam was, zag hij er zó uit.

Bron: Brightside. Beeld: Brightside, AFP