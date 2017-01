Nicole Kidman onherkenbaar na plastische chirurgie

Zoals bijna alle anderen sterren was Nicole Kidman afgelopen weekend ook aanwezig bij de Golden Globes Awards. En daar viel op dat ze er wel héél anders uitziet.

Fans merkte al snel op dat het wel heel duidelijk is dat de actrice langs de plastisch chirurg is geweest. Zonde, want ze was ook al prachtig zonder een ingreep, of ingrepen. Ze liep samen met haar man Keith Urban over de rode loper en kreeg toen veel commentaar op Twitter. “Ze lijkt wel van plastic”, schrijft iemand onder andere. Zelf ontkende ze eerst dat ze iets heeft laten doen, maar gaf later toe dat ze toch wel een keer botox heeft gebruikt. Daar had ze spijt van, maar het lijkt erop dat die spijt al snel weer verdwenen was.



BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit is het landgoed van Nicole Kidman:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.